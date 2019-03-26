РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Воробьевых XIX века», расположенный в поселке Лесные Поляны подмосковного Подольска, планируют отремонтировать до 2022 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что усадьба Воробьевых находится в плохом состоянии, с фасада отваливаются куски штукатурки, рассыпаются лестницы, видны и другие разрушения. При этом ремонт никто не делает.

«Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 6 августа 2018 года утверждены охранные обязательства на объекты культурного наследия, входящие в состав усадьбы», – сказала начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

Она добавила, что обязательства направили в адрес пользователей объектов культурного наследия - Центральную клиническую больницу восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства и местную православную организацию храма Сошествия Святого Духа поселка Лесные Поляны. Работы по сохранению объектов недвижимости, входящих в состав усадьбы, должны быть проведены их пользователями в срок до 2022 года.

По словам Березовской, главный дом усадьбы, служебные корпуса и часть парка находятся в пользовании федерального учреждения здравоохранения, финансирование которого осуществляется из федерального бюджета, также, как и выделение средств в рамках целевых государственных программ на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности РФ. Поэтому решение проблемы сохранения усадьбы Воробьевых не может уложиться в сроки, устанавливаемые на портале «Добродел».

Ранее Подольский городской суд вынес решение оштрафовать на 100 000 рублей центральную клиническую больницу за нарушение сроков ремонтно-восстановительных работ усадьбы Воробьевых.

В 2012 году с больницей оформили охранное обязательство на усадьбу, акт технического состояния и план ремонтно-реставрационных работ до 2017 года. В феврале 2018 года управление культурного наследия Московской области провело плановую документарную и выездную проверку для контроля за выполнением условий охранных обязательств. В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что требования, указанные в предписании, собственником исполнены, акты технического состояния переоформили с указанием нового срока выполнения работ по сохранению объекта.