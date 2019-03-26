РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Жители подмосковных Люберец, Котельников, Дзержинского могут стать волонтерами Международного авиационно-космического салона в Жуковском, он пройдет с 27 августа по 1 сентября, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель волонтерского штаба Илья Новоженов.

«Для проведения МАКС-2019 в Жуковском требуются волонтеры! Идет набор желающих поучаствовать в мероприятии, получить новый опыт, знакомства и эмоции. Приглашаем жителей Люберец, Котельников и Дзержинского старше 16 лет. Авиасалон пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября», – сказал Новоженов.

Он добавил, что для участия надо заполнить анкету. Плюсами для волонтеров при отборе являются знание иностранных языков, волонтерский опыт и большой интерес к событию.

Волонтеров ждет участие в мероприятиях международного авиасалона, обеды, эксклюзивная форма и волонтерская книжка. Кроме того, все волонтеры получат два билета на авиасалон.

«Набор волонтеров осуществляется по семи направлениям: «Статическая экспозиция», «Парковка», «Деловая программа», «Детская и юношеская программа», «Пресс-центр», «Priority», «КПП», – заключил Новоженов.