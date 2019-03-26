РИАМО – 26 мар. В Московской области во вторник состоялась плановая тренировка по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении условного пожара, по поручению губернатора Андрея Воробьева такие профилактические мероприятия проводятся ежеквартально, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Учебными эвакуациями было охвачено более 2,6 тысячи объектов, в которых находились свыше 500 тысяч человек. Это образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы, объекты культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты, административных зданий», – отмечается в сообщении.

В ходе областной тренировки на объектах с массовым пребыванием людей большое внимание уделялось усилению межведомственного взаимодействия.

«В мероприятии приняли участие специалисты ГУ МЧС России по Московской области и «Мособлпожспаса», представители других служб экстренного реагирования, органов местного самоуправления, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы и волонтеры», – перечисляется в материале.

Учебные эвакуации сопровождались инструктажами и занятиями с персоналом учреждений, в ходе которых специалисты разъясняли правила использования средств пожаротушения и алгоритм действий при возникновении пожара или угрозы возгорания.

Кроме того, в этот же день прошла плановая проверка областных систем оповещения населения о возникновении ЧС – региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).

«Проверена работа уличных электрических сирен, громкоговорителей, протестирована возможность перехвата теле- и радиосигнала и техническая надежность других каналов связи», – резюмируется в сообщении.