РИАМО – 26 мар. На портале «Добродел» жители подмосковных Котельников смогут оставить свой голос за обустройство освещения на региональных автодорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На портале «Добродел» проходит голосование, где вы (жители Котельников – ред.) можете оставить свой голос за строительство линий наружного освещения на региональных автодорогах в 2020 году», – говорится в сообщении.

Данный проект реализуется в соответствии с указом президента РФ по снижению смертности от ДТП в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».