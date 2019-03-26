РИАМО – 26 мар. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике оштрафовал на 250 тысяч рублей футболиста-профессионала Павла Погребняка, сообщается на сайте РФС.

Ранее Погребняк сказал, что ему смешно видеть темнокожих игроков в сборной России. Также он считает, что в сборной можно было бы обойтись без натурализованных иностранцев.

«Так, 26 марта в Доме футбола состоялось заседание комитета РФС по этике, на котором было принято следующее решение: в связи с допущенными футболистом-профессионалом Погребняком Павлом Викторовичем (ФК «Урал», Екатеринбург) нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со статьями 33, 34 регламента РФС по этике, статьей 13 дисциплинарного регламента РФС применить к футболисту-профессионалу Павлу Погребняку санкции в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Также принято решение об условной дисквалификации футболиста до конца спортивного сезона 2018-2019 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС.