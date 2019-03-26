РИАМО – 26 мар. Бесплатную лыжную трассу планируют открыть в Томилинском лесопарке городского округа Котельники в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Глава Котельников Андрей Булгаков отметил слова губернатора Московской области Андрея Воробьева о важности благоустройства парков в городах.
«В Котельниках надо благоустроить Томилинский лесопарк. Уже готова предварительная концепция по развитию территории. В 2019 году нужно организовать в парке одну из лучших лыжных трасс, оборудованную всей необходимой инфраструктурой, где жители и гости нашего города смогут бесплатно кататься на лыжах», – сказал Булгаков.
Он добавил, что в ходе тематической интерактивной выставки собрали предложения от горожан по благоустройству Томилинского лесопарка.
По словам Булгакова, также ищут инвесторов для благоустройства Кузьминского лесопарка. Сейчас там проводят субботники.
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