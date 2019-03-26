РИАМО – 26 мар. На постановку музыкального спектакля «Питер Пэн» Московскому областному государственному театру юного зрителя выделят 1 миллион рублей в рамках проекта единороссов «Культура малой Родины», сообщила во вторник на пресс-конференции РИАМО председатель регионального Общественного совета проекта, художественный руководитель театра, заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.

«В 2019 году нам обещают 1 миллион рублей, он пойдет на постановку музыкального спектакля «Питер Пэн» «золотомасочного» режиссера Алексея Франдетти, которого мне удалось уговорить. Он даже отказал Большому театру, чтобы поставить спектакль в нашем театре», – сказала Гришаева.

Она добавила, что благодаря проекту «Культура малой Родины» Московский областной государственный ТЮЗ получил в 2017 году 2,4 миллиона рублей. Они пошли на укрепление материально-технической базы: закупку светового оборудования и установку шлагбаума на территории. В 2018 году объем финансирования в рамках проекта составил около 1,5 миллионов рублей, средства были потрачены на постановку спектакля «Чайка».

«Меня радует, что в списке постановок (финансируемых в рамках проекта – ред.) большое количество детских спектаклей, причем именно классических. Нашим детям это необходимо, потому что очень много классики они проходят в школе. «Чаек» много, но не на каждую можно привести школьника, потому что это какие-то режиссерские извращения. Я лично наблюдала, как в один из главных театров страны учительница привела класс и закрывала детям глаза. На нашу «Чайку» школьников приводить можно и нужно», – отметила Гришаева.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» финансовые средства выделяются на обновление репертуара театров малых городов, укрепление материально-технической базы театров, приобретение оборудования, популяризацию новых постановок и повышение их качества.