РИАМО – 26 мар. Общеобластную тренировку по эвакуации отработали в торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«На территории Котельников была проведена общеобластная тренировка по эвакуации и отработке навыков действия персонала и посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

По поручению главы городского округа Котельники Александра Булгакова участие в тренировке приняли и сотрудники администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда уделяет особое внимание безопасности региона.