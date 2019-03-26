РИАМО - 26 мар. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» представили в обновленном формате постоянную экспозицию русского светского и церковного искусства XVI - начала ХХ веков, во вторник выставку посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, передает корреспондент РИАМО.

«Мы уделяем большое внимание развитию музея в «Новом Иерусалиме». Вы знаете, что одна из последних экспозиций была очень успешной, это Фаберже. Сейчас мы представляем новую экспозицию «Русское искусство», здесь и церковные предметы, и наши художники представлены, очень богатая экспозиция. То, что было сохранено во время Великой Отечественной войны, было вывезено в Алма-Ату, там хранились эти богатства из ризниц русских монастырей, и вот сейчас они представлены у нас уже в постоянном режиме», - сказал Воробьев журналистам.

Он добавил, что в музее каждую следующую экспозицию стараются делать более полной, насыщенной, познавательной, и видно, что «Новый Иерусалим» становится все более популярным.

«Очень рад, что рядом с обителью, которую основал святейший патриарх Никон, воздвигнут этот огромный замечательный музей. Тут надо целый день ходить, чтобы со всем познакомиться. Но сейчас вместе с губернатором мы совершили молитву об освящении этого места перед предметами, которые были сооружены нашими предками, - священными сосудами, древними иконами. И сейчас они будут в постоянной выставке», - сказал владыка Ювеналий.

Он высказал уверенность, что не только жители Подмосковья и москвичи, но со всей России теперь потянутся сюда люди, которые интересуются древностью, искусством, святынями.

«И мы будем надеяться, что этот музей будет процветать», - подчеркнул митрополит Крутицкий и Коломенский.

Основной раздел выставки «Художественная галерея» демонстрирует знаковые предметы живописи, иконописи, скульптуры, мебели и декоративно-прикладного искусства из коллекции музея, а подраздел «Особая кладовая» откроет посетителям самые ценные экспонаты музейных фондов.

В основе собрания «Особой кладовой» – предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого с 1920 до 2013 год располагался музей. Коллекции лицевого и орнаментального шитья и изделий из драгоценных металлов музея «Новый Иерусалим» сформировались в 1920–1930-х годах.

Ее дополнили и значительно увеличили поступления художественно значимых предметов из закрытых монастырей и церквей, а также из расформированных в 1930-х годах музеев.