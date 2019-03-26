РИАМО - 26 мар. Житель подмосковного Щелкова выставил на продажу подлинный автограф кубинского революционера Фиделя Кастро за 299 тысяч рублей, объявление размещено на интернет-площадке «Юла».

«Автограф Фиделя Кастро, оригинал. Получен на открытке при переписке в 2006 году. Конверт прилагается», - написал продавец.

В качестве подтверждения он опубликовал фотографии цветной открытки с росчерком Кастро и почтового конверта со штампом и адресом на испанском языке.

Фидель Кастро Рус родился в 1926 году и скончался в 2016 году. Кастро руководил Кубой с 1959 до 2006 года.