РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. На декорациях фильма «Ильинский рубеж» про подвиг Подольских курсантов начались съемки фильма «Калашников», в массовых сценах задействовано около 100 реконструкторов, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

На кинокомплексе «Военфильм» 24 марта в Медыни кинокомпания «РБ Продакшн» при поддержке министерства культуры РФ и концерна «Калашников» приступила к съемкам полнометражного фильма «Калашников». Фильм посвящен судьбе легендарного изобретателя одноименного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова. На кинокомплексе будет снято часть сцен фильма периода Великой Отечественной войны. Непосредственно сцена боя, где Калашников получил ранение будучи командиром танка Т-34, его нахождение в полевом госпитале и проезды по фронтовым дорогам.

«На киноплощадке в качестве артистов массовых сцен задействованы около 100 реконструкторов из союза военно-исторических клубов «Батальонъ», в том числе и участники Калужского подразделения союза. Под четким руководством калужанина Дмитрия Монахова реконструкторы «отвоевали» первый день съемок. Также на площадке находятся специалисты из музея техники Вадима Задорожного, которые в ближайшие дни будут участвовать в съемках танкового боя», – говорится в сообщении.

Художественный руководитель проекта – Сергей Бодров-старший, режиссер – Константин Буслов.

Калашников – советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, изобрел всемирно известный автомат Калашникова (АК). Герой РФ. Родился 10 ноября 1919 года в городе Курья Алтайского края РСФСР. Умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет в городе Ижевске.