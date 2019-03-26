РИАМО – 26 мар. В Химках в текущем году намерены благоустроить 56 дворов, работы стартуют уже в мае, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Одна из территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, расположена возле дома №10 по Ленинскому проспекту. В прошлом году на портале «Добродел» проходило голосование, в котором жители данного и близлежащих домов приняли активное участие. Территория набрала более 500 голосов. Уже летом двор заметно преобразится», – отмечается в сообщении.

Председатель совета дома №10 по Ленинскому проспекту Светлана Колымагина уточнила, что жильцы хотят иметь современную комфортную зону для отдыха.

«Поэтому еще в прошлом году мы проявили инициативу и приняли активное участие в голосовании на портале «Добродел». Более 500 голосов было отдано за наш двор. Сейчас заезжает много молодых семей с детьми, которым нужна площадка для игр. Территория у нас большая и зеленая, позволяющая сделать большую зону для отдыха жителей», – добавила Колымагина.

В свою очередь директор комбината по благоустройству и озеленению Светлана Карабаева заверила, что запланировано расширение проезда, устройство парковочных карманов.

«Конечно, самое важное – это большая детская площадка и фитнес-зона. Вокруг будет сделано озеленение, проведено кронирование деревьев. Опоры освещения заменят на новые со светодиодными светильниками. Все, что хотели жители, включено в план работ. Мы активно работаем с советом дома и согласовываем с ним все этапы. Начало работ у нас запланировано в мае, а окончание в сентябре», – уточнила она.

Глава городского округа Дмитрий Волошин дополнил, что создание комфортной городской среды – одна из приоритетных задач властей.

«Я регулярно провожу объезд территорий, проверяю качество проделанных работ, общаюсь с жителями. Благоустройство ведется комплексно для того, чтобы состояние жилых домов и объектов инфраструктуры не вызывало нареканий», – разъяснил Волошин.

Всего в этом году по программе губернатора Подмосковья в Химках благоустроят 56 дворов.

«В 2018 году в Химках были проведены работы на 53 придомовых территориях. В рамках благоустройства территорий возле домов проводят озеленение, замену асфальтового покрытия, создают дополнительные парковочные места. Также проводятся работы по замене освещения и устанавливаются современные площадки для детей», – заключается в материале.