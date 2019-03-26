РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. Поисковики подняли тела двух бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), которые сражались в боевом охранении батареи Шаповалова на Ильинском рубеже, на груди одного из них нашли останки собаки, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики из отряда «Беспокойные сердца» деревни Панское Малоярославецкого района на участке Варшавского шоссе, проходящего по селу Ильинское, буквально в десяти метрах от дороги подняли останки двух бойцов РККА, которые сражались в боевом охранении батареи Шаповалова на Ильинском рубеже.

«Установить личности красноармейцев не удалось. Похоже на то, что они погибли во время артобстрела или от взрыва гранаты. Останки находились друг на друге. При этом на груди одного из бойцов были найдены останки собаки, которая, свернувшись калачиком, умерла у него на груди. По мнению экспертов, пес или был ранен при артобстреле и пришел умирать к людям, которые подкармливали его, или был смертельно покалечен фашистами, когда защищал тела погибших», – говорится в сообщении.

Эксперты считают, что немецкая похоронная команда, скорее всего в насмешку, не стала возиться с телами собаки и людей, а просто закидала их землей и двинулась дальше. Останки бойцов будут погребены на Поле памяти вблизи деревни Афанасово в Малоярославецком районе как неизвестные солдаты.