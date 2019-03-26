РИАМО - 26 мар. За время работы горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ специалисты провели более 1 тысячи консультаций для жителей Подмосковья, эта тема является актуальной и востребованной в эпидемический сезон, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Горячая линия проводилась с 4 февраля по 10 марта.

«Наибольшее количество поступивших вопросов было связано с введением ограничительных мероприятий в образовательных организациях – 17,7% от общего количества вопросов, эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ в субъекте в целом и в отдельных муниципальных образованиях Московской области – 15,5%», — говорится в сообщении.

Вопросы, связанные с неспецифической профилактикой гриппа и ОРВИ, составили 14,4%. Вопросами клиники, лабораторной диагностики и лечения гриппа интересовались 11,2% обратившихся, а вопросами использования медицинских масок – 8,6%.

Информацией о противовирусных препаратах интересовались 7,1% обратившихся граждан, также актуальным был вопрос соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях (5,6%).

Итоги горячей линии показали, что тема профилактики острых респираторных инфекций в эпидемический сезон является актуальной и востребованной.