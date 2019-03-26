РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 мар. Спектакли «Семейка Краузе» и «Тартюф» в исполнении артистов Театра имени Пушкина пройдут в подмосковном Королеве 17 и 19 мая, сообщается на сайте Центрального дворца культуры имени Калинина.

«Два спектакля в Королеве принимает на своей сцене Центральный дворец культуры имени Калинина в рамках проекта «Подмосковная афиша московских театров». Суть проекта – организация гастролей ведущих столичных театров в Подмосковье. Три московских театра – МХТ имени Чехова, Театр имени Пушкина и Театр Наций – представят публике на подмосковных сценах несколько своих репертуарных спектаклей», – говорится в сообщении.

Спектакли посвящены памяти советского и российского актера и режиссера Олега Табакова, ушедшего из жизни в марте 2018 года.

Проект проходит под эгидой министерства культуры Московской области, патронажем губернатора Московской области и в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Московской области. Постановки в рамках проекта пройдут также в Зарайске, Чехове, Серпухове, Дубне и Подольске.

Билеты можно купить кассе ЦДК. Цена билетов: 100-300 рублей.