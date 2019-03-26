РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 мар. Около 300 дольщиков ждут квартир в жилом комплексе «Опалиха Парк» в подмосковном Красногорске, въехать в собственное жилье они должны были более года назад, сообщил замглавы администрации горокруга Дмитрий Петрухин.

Представители администрации подмосковного Красногорска и застройщика встретились во вторник с покупателями квартир в ЖК «Опалиха Парк».

«Проект довольно большой, порядка 100 тысяч квадратных метров. Заключено более 300 договоров долевого участия. В настоящее время строительная готовность около 50 %. Учитывая, что стройка идет третий год, можно сделать вывод, что существующий застройщик не способен завершить строительство. Поэтому в соответствии с законодательством будем привлекать контролирующие органы и сами принимать определенные меры для того, чтобы не получить 300 обманутых дольщиков», – сказал Петрухин.

Он отметил, что стройка носит признаки проблемного объекта.

«Основные мероприятия сейчас были определены. Поставим объект на особый контроль. Раз в две недели будем мониторить, раз в месяц – встречаться с застройщиком инициативной группой дольщиков. Примем меры по поиску и привлечению нового инвестора», – добавил Петрухин.

В жилом комплексе запланировано строительство 9 домов в две очереди, а также детского сада на 120 мест и школы на 400 мест. Петрухин подчеркнул, что требование администрации - опережающие темпы строительства социальных объектов.

«Отставание от графика составляет больше года. Сейчас у нас ведется активная работа с банками по привлечению проектного финансирования. При оптимистичном сценарии мы в течение полутора-двух лет построим и введем в эксплуатацию первую очередь», – сказал гендиректор компании-застройщика «Авест» Эльдар Челидзе.

Он добавил, что в настоящее время строительство первого корпуса финансирует один небольшой банк.

«У нас в планах до конца года первый корпус достроить. Соответственно, в первом квартале 2020 года ввести его в эксплуатацию», – добавил Чилидзе.