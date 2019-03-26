РИАМО - 26 мар. Подмосковные следователи проводят проверку по сообщению о нарушении жилищных прав граждан в поселке Софрино Пушкинского района, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Во вторник в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в поселке Софрино Пушкинского района нарушаются жилищные права граждан, а именно местным жителям приходится проживать в ветхом многоквартирном доме барачного типа. В доме отсутствует водопровод и канализация, а капремонт не производился ни разу, а администрация поселка не признает дом аварийным, в связи с чем жители не могут рассчитывать на переселение.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете», – говорится в сообщении.

По результатам данной проверки нарушении жилищных прав граждан будет принято процессуальное решение.