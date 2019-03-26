РИАМО - 26 мар. Порывы ветра в новой Москве усилились до 13 метров в секунду во вторник днем, температура в разных округах столицы составляет плюс 2,5-8,4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха – плюс 3,5-4,8 градуса, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха - плюс 2,5-7,6 градуса, местами порывы ветра до 13 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В других округах Москвы переменная облачность без осадков. Температура составляет от плюс 4,5 до плюс 8,4 градуса.

Вторник стал самым теплым днем в столице с начала 2019 года, в полдень на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 7,5 градусов. До этого теплее всего в Москве было 25 марта, когда максимальная температура составила плюс 7,3 градуса.