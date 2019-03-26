РИАМО - 26 мар. В прошлом году в столице жителям города оказали более 100 миллионов социальных услуг, московским ветеранам, участникам Великой Отечественной войны соцуслуги доступны круглые сутки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В 2018 году москвичам оказано больше 100 миллионов социальных услуг. Несмотря на повышение пенсионного возраста, Москва сохранила все льготы для женщин старше 55 и мужчин после 60 лет, в том числе бесплатный проезд», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что московским ветеранам, участникам Великой Отечественной войны соцуслуги доступны круглые сутки. За маломобильными ветеранами ухаживают сиделки.

«У каждого из них есть телефон с тревожной кнопкой для экстренного вызова. Они первыми получают путевки на курорты, а если не могут выехать, мы организуем «санаторий на дому», – отметил столичный градоначальник.

По его словам, новые возможности для отдыха и укрепления здоровья открыло и «Московское долголетие». Согласно опросу института дополнительного профобразования, 85% участников довольны программой. У 36% опрошенных улучшилось настроение и самочувствие, а еще треть порадовалась новым знакомым.

Проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года и за прошедший год вырос в постоянную общегородскую программу. В настоящее время в программе открыто 9097 групп, в которых занимаются или прошли обучение более 208 тысяч жителей города. Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам, а также образовательные программы – компьютерные курсы и английский язык.