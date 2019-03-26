РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. В подмосковном Подольске на проспекте Юных Ленинцев разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 18 марта с участием кроссовера Mitsubishi и машины «ВАЗ», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте».

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 18 марта около 16:50 на проспекте Юных Ленинцев, напротив дома №67. По предварительной версии, произошло столкновение автомашин «ВАЗ-21074» и кроссовера Mitsubishi Outlander, двигавшихся в попутном направлении в сторону Москвы», – говорится в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить в отдел дознания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496)754-82-07, либо в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.