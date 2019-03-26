РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Жители подмосковных Люберец могут оставить свои пожелания по уборке улиц под специальным постом в соцсети «ВКонтакте», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В ежедневном режиме приводим в порядок дворовые территории городского округа Люберцы, межквартальные проезды, детские и спортивные площадки, парковки. Свои пожелания и предложения по этому вопросу оставляйте под постом по адресу:», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что переменчивая весенняя погода доставляет немало хлопот коммунальным службам: происходит таяние снега, образуется наледь.