РИАМО - 26 мар. Мособлсуд оставил под стражей экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

В Московской области Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сегодня в Московском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба по делу Горринга. Решение Домодедовского суда оставлено без изменений», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники.

Седьмого марта Горринг был задержан в столичном аэропорту «Внуково».

Позже руководитель Росгеологии Роман Панов директивой правительства РФ отправлен в отставку.