РИАМО - 26 мар. С начала 2019 года онкобольные из Воскресенского района Подмосковья могут получать основное лечение на базе Воскресенской районной больницы №2, уже 400 человек прошли или продолжают лечение на территории района, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«С 1 января текущего года онкобольные, проживающие на территории Воскресенского района, получили возможность не тратить время и силы на дорогу до областного специализированного центра, расположенного в Балашихе. Теперь посетить его необходимо только один раз для прохождения обследования, на основании данных которого собирается консилиум и определяется тип лечения: оперативный или консервативный», — говорится в сообщении.

Основное лечение проходит на базе Воскресенской районной больницы №2. В медицинском учреждении для этого есть все необходимое оборудование и медикаменты, и что немаловажно - высококвалифицированные специалисты.

Уже около 400 человек прошли или продолжают лечение в Воскресенском районе.