РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 мар. В план региональной программы капитального ремонта в подмосковном Королеве попало 36 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На капитальный ремонт этих домов выделено более 460 миллионов рублей.

«Всего в горокруге 1237 многоквартирных домов, 1054 из них (85 %) вошло в план капремонта общего имущества на 2014-2049 годы. В планах на 2019 год отремонтировать 36 домов», – говорится в сообщении.