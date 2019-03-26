РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. На улице Народная в микрорайоне Шепчинки подмосковного Подольска в ночь на вторник загорелась опора электропередачи с оборудованием для сотовой связи, ее потушили огнеборцы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной службы.

«В Подольске на улице Народная недалеко от дома №10А в 01:51 в результате замыкания произошло возгорание опоры электропередачи, на которой было установлено оборудование для сотовой связи. На место выезжали пожарные, пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, на вызов приезжали одна пожарная машина и четыре огнеборца.