РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. В стоматологическое отделение в поселении Октябрьский подмосковных Люберец в 2018 году поступили четыре новые стоматологические установки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Стоматологическое отделение в поселке Октябрьский ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №1» введено в эксплуатацию в 2018 году в рамках исполнения инвестиционного контракта инвестором ООО «РУСТЕХНОСТРОЙ». Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора. В 2018 году были получены 4 новые стоматологические установки, и в настоящее время отделение укомплектовано всем необходимым медицинским оборудованием», – говорится в сообщении.

Стоматологическое отделение функционирует в полную силу, оказывая медицинскую стоматологическую помощь взрослым и детям.

«На данный момент ведут прием шесть специалистов: стоматологи-терапевты, детские стоматологи, стоматологи-ортопеды. Все кабинеты оборудованы согласно, стандарту оснащения стоматологических кабинетов. Загруженность отделения – в среднем 80 посещений в смену», – заключается в сообщении.