РИАМО - 26 мар. Более 100 учеников московских школ стали победителями и призерами всероссийской олимпиады по химии, астрономии и французскому языку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«105 московских школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады. Победители и призеры олимпиады могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на профильные направления», – говорится в сообщении.

На олимпиаде по химии, которая проходила с 17 по 23 марта в Уфе, москвичи забрали 48 дипломов, 13 из них — дипломы победителей. Десятиклассник Владислав Антипин и учащийся 11-го класса Никита Крысанов стали абсолютными победителями в своих параллелях.

На олимпиаде по французскому языку учащиеся столичных школ завоевали семь дипломов победителей, еще 35 школьников Москвы стали призерами. А с олимпиады по астрономии ребята привезут домой 15 дипломов победителей и призеров.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4–11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.