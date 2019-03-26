РИАМО - 26 мар. Московскому заводу тепловой автоматики, расположенному в столичном районе Соколиная гора, присвоили статус технопарка, на его территории уже работают семь резидентов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял распоряжение «О присвоении статуса технопарка, управляющей компании технопарка, якорного резидента технопарка».

«Статус технопарка присвоен Московскому заводу тепловой автоматики, расположенному на востоке столицы в районе Соколиная Гора по адресу: улица Мироновская, дом 33. Площадь земельных участков, занимаемых предприятием, – 0,81 гектара. Площадь помещений – 13 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Предприятие было основано в 1926 году для производства клепаных котлов для котельных. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал снаряды для систем реактивной полевой артиллерии «Катюша».

В 1960 год завод был переориентирован на выпуск средств автоматизации для энергетики и стал называться Московский завод тепловой автоматики (МЗТА). С тех пор он являлся одним из ведущих отечественных предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и различных отраслях промышленности (высокотехнологичных производствах, химической, пищевой промышленности, производстве стройматериалов и тому подобное).

«За последние годы завод значительно трансформировался и расширил свою историческую специализацию. Сегодня на его территории действует технопарк, объединяющий компании различных отраслей. <…> Всего в технопарке работают 315 человек», – добавляется в материале.

На его территории расположены семь компаний-резидентов. Среди них: АО «Специализированное опытно-конструкторское бюро «Вектор» (создание, внедрение и сопровождение информационно-навигационных систем (ИНС), спецкомплексов связи, систем высокоточной навигации и аппаратуры частотной и временной синхронизации), ООО «Фармацевтический завод Иммунолекс» (производство инновационных лекарственных препаратов на основе ДНК).

Также резидентом является ООО «МЗТА Инжиниринг», которое разрабатывает и производит средства автоматизации и диспетчеризации в области энергосберегающих технологий. В планах АО «МЗТА» – ремонт производственных помещений для размещения новых резидентов, создание учебного центра в области инжиниринга программно-логистических контроллеров, центра коллективного пользования и коворкинга.

Таким образом, с учетом ранее принятых решений в Москве будет действовать 44 промышленных комплекса и 35 технопарков, в которых трудятся свыше 96 тысяч человек.