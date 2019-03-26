РИАМО - 26 мар. В подмосковном Сергиевом Посаде отремонтировали подвал и подъезд после жалобы жильцов на подтопление подвала и неприятный запах вызванный этим, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В ведомство обратились жители многоквартирного дома №11 по улице Дружбы в Сергиевом Посаде. Собственники жилья пожаловались на подтопление подвального помещения и неприятный запах, стоящий из-за этого в подъезде.

«Оперативно выехав на проверку для выяснения обстоятельств, сотрудники Госжилинспекции установили, что техническое состояние жилого дома находится в ненадлежащем состоянии. Государственные жилищные инспекторы зафиксировали, что, помимо подтопления подвального помещения указанного дома, там отсутствует обеспечение теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения», — сказал глава ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что в подъезде №3 шкаф ВРУ не был закрыт, выявлены также повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, потолков и второй линейки остекления лестничных клеток.

Управляющая компания ООО «МосОблЭксплуатация» получила предписание об устранении всех выявленных нарушений не позднее 11 рабочих дней. В отношении организации составили административный протокол о правонарушении. Сейчас дело о совершении административного правонарушения находится на рассмотрении Мирового суда.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние.