РИАМО - 26 мар. Еще одну пятиэтажку 1963 года постройки включили в программу реновации столицы во вторник, дом расположен в Парусном проезде, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 1 августа 2017 года №497-ПП и признании утратившим силу пункта 16665 приложения 2 к постановлению правительства Москвы от 29 декабря 2014 года №832-ПП».

«Постановление включает в программу реновации еще один дом – пятиэтажку 1963 года постройки по адресу: Парусный проезд, дом 5, район Южное Тушино, СЗАО. В ходе голосования на портале «Активный гражданин» и в МФЦ за включение этого дома в программу реновации высказались 68% участников голосования, то есть более 2/3», – говорится в сообщении.

Однако в июне 2017 года состоялось общее собрание собственников помещений в доме, на котором за включение дома в программу было отдано 32,64% голосов (необходимый минимум для принятия решения – 2/3 от общего числа голосов собственников в доме). Против включения проголосовали 28,46% (необходимый минимум для принятия решения – более 1/3).

В связи с тем, что общее собрание собственников имеет приоритет над результатами голосования в иных формах (пункт 2.5 постановление правительства Москвы от 2 мая 2017 года №245-ПП), дом №5 в Парусном проезде не был включен в программу реновации.

«С принятым решением не согласилась инициативная группа жильцов, подавших исковое заявление в Тушинский районный суд города Москвы. В ноябре 2017 года – согласно постановлению суда – решение общего собрания собственников было признано недействительным, так как на нем не было кворума ни для включения, ни для исключения дома из программы реновации», – добавляется в материале.

Выполняя решение суда и учитывая результаты голосования жителей на портале «Активный гражданин», президиум правительства Москвы принял решение о включении в программу реновации дома №5 в Парусном проезде.

Одновременно указанный дом был исключен из программы капитального ремонта, а собственники квартир освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Таким образом, в настоящее время программа реновации включает 5173 дома.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.