РИАМО - 26 мар. Компания, выпускающая лекарственные препараты нового поколения для профилактики и лечений заболеваний головного мозга, получила статус якорного резидента столичного технопарка «Строгино», теперь она может пользоваться налоговыми льготами, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Решением президиума правительства Москвы статус якорного резидента технопарка «Строгино» присвоен АО «Инновационный научно-производственный центр «Пептоген» – компании, специализирующейся на выпуске лекарственных препаратов нового поколения для профилактики и лечений заболеваний головного мозга», – говорится в сообщении.

Предприятие производит фармацевтические субстанции – назальные капли «Семакс» (используются при лечении инсульта, глаукомы) и «Селанк» (используются как успокоительное средство). Производство осуществляется в специальных чистых помещениях и полностью соответствует международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice).

«Благодаря статусу якорного резидента, ИНПЦ «Пептоген» получит льготы по уплате налога на прибыль в бюджет города Москвы», – уточняется в материале.

Планы по развитию ИНПЦ «Пептоген» включают приобретение нового оборудования и программного обеспечения к нему, закупку комплектующих товаров, повышение квалификации работников. Планируемый объем инвестиций – 27 миллионов рублей.

Предприятие основано в 2005 году при участии Института молекулярной генетики РАН. С 2013 года компания размещается в технопарке «Строгино» по адресу: улица Твардовского, дом 8 (СЗАО). Площадь арендуемых помещений – 428 квадратных метров.