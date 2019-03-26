РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 мар. На автодороге по улице Чехова в подмосковном Подольске выполнили ямочный ремонт по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы на дороге по улице Чехова. Она отметила, что на повороте с улицы Чехова на улицу Высотная большие ямы.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ям на проезжей части автодороги по улице Чехова и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы администрации по дорожному комплексу городского округа Подольск Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.