РИАМО – 26 мар. За первые три месяца 2019 года депутаты Мособлдумы провели порядка 150 мероприятий по контролю за ходом капремонта многоквартирного жилья в регионе, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
В рамках расширенного заседания правительства Московской области была поднята тема капитального ремонта многоквартирных домов.
Он уточнил, что более 10 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье за пять лет.
«Это стало возможным после того, как муниципалитеты пересмотрели все ранее заключенные контракты, выбрав наиболее добросовестных подрядчиков, которые качественно выполняют ремонтные работы», – подчеркнул Брынцалов.
По его словам, удалось достичь значительных успехов – по итогам прошлого года Подмосковье заняло третье место в рейтинге регионов по исполнению программ капремонта.
«Наша задача – не отставать от заданных темпов. Важно, чтобы все объекты сдавались в срок. Поэтому депутаты Мособлдумы в этом году усилили контроль за проведением ремонтных работ. С начала года парламентарии Мособлдумы провели уже порядка 150 мероприятий по контролю за ходом капремонта», – рассказал глава регионального парламента.
Брынцалов заверил, что данная работа будет продолжена.
«Особое внимание будем уделять муниципалитетам, где возникают те или иные затруднения. Работы должны быть выполнены в полном объеме в заявленные сроки, это наш приоритет», – подытожил спикер Мособлдумы.
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