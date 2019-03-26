РИАМО – 26 мар. За первые три месяца 2019 года депутаты Мособлдумы провели порядка 150 мероприятий по контролю за ходом капремонта многоквартирного жилья в регионе, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В рамках расширенного заседания правительства Московской области была поднята тема капитального ремонта многоквартирных домов.

«Так, было отмечено, что в 2019 году будет отремонтировано 1,9 тысячи МКД, а также планируется привести в порядок не менее 400 фасадов жилых МКД, которые выходят на центральные улицы. Московская область вышла на качественно новый уровень капремонта домов», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что более 10 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье за пять лет.

«Это стало возможным после того, как муниципалитеты пересмотрели все ранее заключенные контракты, выбрав наиболее добросовестных подрядчиков, которые качественно выполняют ремонтные работы», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, удалось достичь значительных успехов – по итогам прошлого года Подмосковье заняло третье место в рейтинге регионов по исполнению программ капремонта.

«Наша задача – не отставать от заданных темпов. Важно, чтобы все объекты сдавались в срок. Поэтому депутаты Мособлдумы в этом году усилили контроль за проведением ремонтных работ. С начала года парламентарии Мособлдумы провели уже порядка 150 мероприятий по контролю за ходом капремонта», – рассказал глава регионального парламента.

Брынцалов заверил, что данная работа будет продолжена.

«Особое внимание будем уделять муниципалитетам, где возникают те или иные затруднения. Работы должны быть выполнены в полном объеме в заявленные сроки, это наш приоритет», – подытожил спикер Мособлдумы.