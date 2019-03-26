РИАМО – 26 мар. Первый зампред правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала, это позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня зарплаты, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно запускать этот механизм», — сказал Силуанов.

Он отметил, что этот шаг позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы. Это также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% ВВП.

Концепцию индивидуального пенсионного капитала разрабатывает министерство финансов РФ совместно с Центробанком. Ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.

«Формироваться и храниться такой капитал будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно», — добавляется в сообщении.

Граждане могут отчислять 6% своей зарплаты с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.

Россияне с высокой зарплатой будут вступать в систему индивидуального пенсионного капитала автоматически с возможностью отказа. Гражданам с низкой зарплатой нужно будет написать заявление. Порог зарплаты еще обсуждается.

Стартовым капиталом могут стать средства, выделенные на накопительную часть пенсии по старому механизму.