РИАМО – 26 мар. Сведения в отношении ООО «ОМЕГА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, фирма нарушила условия выполнения контракта по поставке расходных материалов, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Видновский перинатальный центр», в отношении ООО «ОМЕГА» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных материалов для мониторирования пациента. В связи с нарушением ООО «ОМЕГА» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ОМЕГА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.