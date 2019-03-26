РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 мар. Свыше 200 предложений по изменению маршрутов общественного транспорта внесли жители подмосковного Красногорска в администрацию муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Рабочие группы по выработке предложений об установлении, изменении, отмене маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом созданы в январе 2019 года. За два месяца в управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации от граждан поступило более 200 обращений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент собранные данные анализируют. Кроме того, на портале «Добродел» идет голосование по пяти смежным межрегиональным и межмуниципальным автобусным маршрутам, проходящим по территории Красногорска. По его итогам маршруты, набравшие максимальное количество голосов, будут реализованы в первую очередь.

«На территории городского округа Красногорск курсирует 27 муниципальных и 29 смежных межрегиональных маршрутов», – заключается в сообщении.