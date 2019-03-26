РИАМО - 26 мар. Двое школьников из Подмосковья стали победителями Всероссийской олимпиады, еще 10 стали призерами, итоговый этап олимпиады проходит с середины марта и до середины мая, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Команда участников от Московской области уже продемонстрировала свои знания в испытаниях по химии, французскому языку и астрономии. Двое наших ребят в числе победителей, а еще десять взяли призовые места», — сказала Забралова.

Она добавила, что итоговый этап школьной олимпиады проходит с середины марта и до середины мая.

«В заключительном этапе принимают участие самые лучшие — победители регионального этапа. Ребята уже показывают прекрасные результаты, уверена, впереди еще много побед. В Подмосковье победителей заключительного этапа ждет поощрение в виде единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей, а призерам полагается 100 тысяч рублей», — уточнила Забралова.

Она добавила, что с этого года учителям, подготовившим победителей или призеров заключительного этапа, будет выплачиваться премия губернатора в размере 100 тысяч рублей. По мнению Забраловой, это хорошая мотивация для новых достижений.

На подмосковном этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом году соревновались 7 тысяч человек – это в 1,5 раза больше показателей прошлого года.