Как подать уведомление о строительстве частного дома в Подмосковье

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С 1 марта 2019 года для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов действует единый уведомительный порядок о начале или окончании строительства. Это означает, что местную администрацию необходимо уведомить о планируемом строительстве до его начала.

В течение семи рабочих дней администрация должна направить заявителю ответ о соответствии объекта градостроительным нормам и допустимости его размещения на земельном участке.

Подать уведомление о планируемом строительстве дома можно через региональный портал госуслуг Московской области. Также на портале можно скачать Рекомендации по подготовке описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

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