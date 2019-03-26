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Как подать уведомление о строительстве частного дома в Подмосковье

О том, как подать уведомление о строительстве дома, и какие необходимы документы, читайте в материале РИАМО.
©  pixabay.com
1

Что такое уведомительный порядок

©  pixabay.com

С 1 марта 2019 года для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов действует единый уведомительный порядок о начале или окончании строительства. Это означает, что местную администрацию необходимо уведомить о планируемом строительстве до его начала.

В течение семи рабочих дней администрация должна направить заявителю ответ о соответствии объекта градостроительным нормам и допустимости его размещения на земельном участке.

Подать уведомление о планируемом строительстве дома можно через региональный портал госуслуг Московской области. Также на портале можно скачать Рекомендации по подготовке описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

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2

Что указать в уведомлении

© РИАМО, Александр Манзюк

Уведомление о начале строительства, которое собственник подает в администрацию муниципалитета, содержит следующее:

- фамилия, имя, отчество, место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка из кадастровой выписки земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;

- сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление, в том числе об отступах от границ земельного участка (высота, количество этажей, площадь, объем, габариты объекта);

- сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком.

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3

Пакет документов

© РИАМО, Николай Корешков

Вместе с уведомлением в администрацию нужно направить пакет документов:

- паспорт заявителя или его представителя;

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность), если уведомление подается представителем заявителя;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на него не зарегистрированы в ЕГРН;

- описание внешнего вида объекта ИЖС или садового дома, если строительство или реконструкция объекта планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (перечень исторических поселений можно посмотреть здесь)

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4

Участки с ограничениями использования

©  pixabay.com

Перед подачей уведомления собственнику нужно удостовериться, что его участок не находится в зоне с особыми условиями использования. В зависимости от наложенных ограничений администрация может посчитать строительство дома на участке недопустимым.

Ограничения накладываются на участки, которые расположены:

- в границах приаэродромных территорий;

- в границах прибрежной защитной полосы или водоохранной зоны;

- в месте проведения археологических раскопок.

Чтобы узнать об ограничениях на земельный участок, нужно заказать градостроительный план. Для этого можно обратиться в Мособлархитектуру или на сайт госуслуг.

Кроме того, можно проверить информацию самостоятельно – на публичной кадастровой карте или обратиться в местную администрацию.

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Ольга Флягина
Подмосковье
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