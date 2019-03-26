Как подать уведомление о строительстве частного дома в Подмосковье

Что такое уведомительный порядок
С 1 марта 2019 года для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов действует единый уведомительный порядок о начале или окончании строительства. Это означает, что местную администрацию необходимо уведомить о планируемом строительстве до его начала.
В течение семи рабочих дней администрация должна направить заявителю ответ о соответствии объекта градостроительным нормам и допустимости его размещения на земельном участке.
Подать уведомление о планируемом строительстве дома можно через региональный портал госуслуг Московской области. Также на портале можно скачать Рекомендации по подготовке описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Что указать в уведомлении
Уведомление о начале строительства, которое собственник подает в администрацию муниципалитета, содержит следующее:
- фамилия, имя, отчество, место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка из кадастровой выписки земельного участка;
- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
- сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление, в том числе об отступах от границ земельного участка (высота, количество этажей, площадь, объем, габариты объекта);
- сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком.
Пакет документов
Вместе с уведомлением в администрацию нужно направить пакет документов:
- паспорт заявителя или его представителя;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность), если уведомление подается представителем заявителя;
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на него не зарегистрированы в ЕГРН;
- описание внешнего вида объекта ИЖС или садового дома, если строительство или реконструкция объекта планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (перечень исторических поселений можно посмотреть здесь)
Участки с ограничениями использования
Перед подачей уведомления собственнику нужно удостовериться, что его участок не находится в зоне с особыми условиями использования. В зависимости от наложенных ограничений администрация может посчитать строительство дома на участке недопустимым.
Ограничения накладываются на участки, которые расположены:
- в границах приаэродромных территорий;
- в границах прибрежной защитной полосы или водоохранной зоны;
- в месте проведения археологических раскопок.
Чтобы узнать об ограничениях на земельный участок, нужно заказать градостроительный план. Для этого можно обратиться в Мособлархитектуру или на сайт госуслуг.
Кроме того, можно проверить информацию самостоятельно – на публичной кадастровой карте или обратиться в местную администрацию.
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