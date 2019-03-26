РИАМО – 26 мар. Подземный переход через Щелковское шоссе в Москве оснастят системой видеонаблюдения, сооружение было построено в 1973 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Ранее объекту, расположенному по адресу: Щелковское шоссе, дом 90, сооружение 1, район Северное Измайлово, согласовали проектную документацию.

«Подземный пешеходный переход 1973 года постройки оснастят программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга. Переход, находящийся в районе Северное Измайлово, пересекает Щелковское шоссе у дома 90», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В состав подземного пешеходного перехода входят четыре лестничных схода, комплекс технических помещений, расположенных вдоль пешеходного тоннеля, электрощитовая, аппаратная и насосная.

«На базе существующей инфраструктуры перехода, в соответствии с согласованной проектной документацией, появятся системы наблюдения и безопасности, мониторинга, управления эвакуацией, а также пожарная сигнализация», – перечисляется в материале.

Передача данных будет происходить при помощи системы приема и передачи информации, обеспечивающей непосредственное взаимодействие с программно-техническими комплексами городского диспетчерского центра.

«Круглосуточное наблюдение за пешеходным переходом и его техническими помещениями будет происходить при помощи систем видеорегистрации обстановки и анализа изображений. В случае нештатной ситуации сработает сигнал тревоги», – добавляется в материале.

Интеграция локальной системы безопасности пешеходного перехода в другие системы поспособствует оперативному и более полному информированию об обстановке на объекте