РИАМО – 26 мар. Российское военно-историческое общество (РВИО) выделит недостающие средства на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, расположенному на Красной площади, сообщает ТАСС.

«Что касается памятника Минину и Пожарскому, <...> то, я думаю, всю недостающую сумму закроет Российское военно-историческое общество. Речь идет не о внешней реставрации, там серьезные проблемы и с фундаментом, и с подземными водами», – сказал министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

По его словам, должна быть проведена большая инфраструктурная работа.

В настоящее время из необходимых 46 миллионов рублей собрано около 15 миллионов.

Памятник Минину и Пожарскому – первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.

Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.