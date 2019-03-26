РИАМО – 26 мар. Российское военно-историческое общество (РВИО) выделит недостающие средства на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, расположенному на Красной площади, сообщает ТАСС.
По его словам, должна быть проведена большая инфраструктурная работа.
В настоящее время из необходимых 46 миллионов рублей собрано около 15 миллионов.
Памятник Минину и Пожарскому – первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.
Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.
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