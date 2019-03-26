РИАМО – 26 мар. В Солнечногорске 400 школьников сдали нормативы в рамках пятилетней годовщины возрождения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Так, 400 учеников с 1 по 11 классы сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в Солнечногорске. Площадкой для сдачи стала школа №4. В качестве испытаний для ребят разных возрастов были заявлены наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с разбега, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, бег», – отмечается в сообщении.

Сдача нормативов была приурочена к пятилетней годовщине возрождения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Точные результаты сдачи нормативов будут известны в ближайшее время. На основании этих данных лучшим будут выданы золотые, серебряные и бронзовые значки, каждый из которых будет содержать личный номер. Сдача нормативов для школьников не обязательна и имеет исключительно добровольный характер. Однако успешные результаты дают хороший бонус при поступлении в высшее учебное заведение», – заявил начальник отдела всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории Солнечногорска Кирилл Сасин.

В 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина программа ГТО возобновила свое существование.

«Сейчас каждый гражданин РФ, находящийся в любом возрасте, может сдать нормативы и получить золотой знак ГТО», – уточняется в материале.

С начала 2019 года свыше 800 жителей округа уже сдали нормативы.