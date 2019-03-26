РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. В отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в подмосковной Балашихе, в преддверии Дня войск национальной гвардии состоялся ритуал вручения боевого знамени нового образца центру специального назначения «Витязь», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Боевое знамя – символ доблести и чести и всегда находится со своей воинской частью, а на поле боя – в районе боевых действий части. В ритуале приняли участие руководство Росгвардии, военнослужащие центра, ветераны войск правопорядка, которые по традиции возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим при исполнении воинского долга.

«В войсках национальной гвардии проходит череда торжественных мероприятий по вручению боевых знамен нового образца. Сегодня (26 марта – ред.) 604 краснознаменный центр специального назначения войск национальной гвардии «Витязь» дивизии имени Ф.Э. Дзержинского получил символ воинской части, доблести и славы – боевое знамя», – сказал первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов.

Он добавил, что здесь присутствовали те, кто продолжает славные традиции спецназовцев внутренних войск, кто в суровые для России годы отстаивает свободу, независимость, конституционные права граждан, и с честью и славой выполняет свой воинский долг.

На торжественном мероприятии находился весь личный состав «Витязя», что по словам, Сергея Меликова бывает нечасто, так как обычно воины находятся в командировках, выполняя боевые задачи в горячих точках, в разных регионах, по охране общественного порядка и обеспечению безопасности наших граждан.

От имени директора войск национальной гвардии, генерал армии Виктора Золотова, командования войск, ветеранской организации Сергей Меликов передал слова поздравления и пожелал удачи в выполнении поставленных задач, а также здоровья и личного благополучия.

Командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского генерал – майор Дмитрий Черепанов рассказал, что центр специального назначения «Витязь» был и остается правофланговым сил специального назначения войск национальной гвардии и передовой воинской частью соединения.

«Это боевое знамя всегда вело и будет вести вас к победам. Вы это умеете и не раз доказывали, выходя из трудных ситуаций победителями», – отметил Черепанов.

Начальник 604 центра специального назначения «Витязь» полковник Алексей Стромаков поблагодарил личный состав и отметил, что день вручения боевого знамени войдет в историю центра, как вошли в историю подвиги бойцов, отдавших свои жизни за безопасность России в борьбе с терроризмом.