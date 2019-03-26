РИАМО - 26 мар. Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проведет проверку на строительстве спортивного комплекса с катком для физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы» на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спорткомплекс возводится на улице Красного Маяка, напротив владения 13А, корпус 2 (ЮАО, Чертаново Центральное).

«На объекте ведутся монолитные работы в административной части здания и в блоке ледового катка. Специалисты проверят соответствие выполненных монолитных конструкций требованиям проектной документации и технических регламентов», – отмечается в сообщении.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 50 объектов строительства, выполнит 385 исследований.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – уточнил глава надзорного ведомства Олег Антосенко.