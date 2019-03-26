РИАМО - 26 мар. Занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва-2018» Ксения Паленова получила корону первой красавицы столицы после того, как Алесю Семеренко, победившую на конкурсе, лишили титула из-за несоблюдения контракта, сообщает ТАСС.

Ранее организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко, причиной такого решения стало несоблюдение девушкой условий договора: модель не посещала предложенные мероприятия. Более того, организаторы конкурса заявили, что девушка вернула сломанную корону. Подобный инцидент произошел впервые за всю историю конкурса.

«Конкурс и торжество проходит один раз, и он уже состоялся 24 декабря. Сегодня у нас тоже радостное событие, хотя в истории конкурса такое происходит у нас первый раз - мы передаем корону тоже очень достойной девочке, которая заняла второе место», - сказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк.

Паленова отметила, что сначала не поверила в то, что ей передут титул и корону, но в итоге испытала гордость, радость и счастье.

Новая «Мисс Москва» подчеркнула, что готова совмещать условия контракта со своей текущей работой и личной жизнью.

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