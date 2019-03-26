РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Сотрудники Малаховского музейно-выставочного комплекса представили вниманию жителей подмосковных Люберец новые факты о людях, испытавших гонения в связи с событиями в годы репрессий, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

«Сотрудники музея представили вниманию публики результаты новых исследований: «Дело Никитского: как вмешательство А. В. Луначарского помогло директору Малаховской школы В. Э. Фриденбергу», доклад о главном художнике МХАТа Владимире Дмитриеве и его жене Елизавете Долухановой. После демонстрации видеосюжета «Бутовский полигон» все желающие поделились своими семейными историями», – сказал куратор проекта «Историческая память» в городском округе Люберцы Ильдар Невмятуллин.

В обсуждениях участвовали потомки репрессированных, краеведы городского округа. На рассказ о новых исторических фактах, над изучением которых работали сотрудники музея, ушло около двух часов. Участники лекции проявили большой интерес к представленной информации.

«Все эти события не чужды присутствующим здесь людям. Кто-то занимается изучением этой темы на протяжении многих лет, для кого-то политические репрессии – часть биографии отдельно взятых люберецких семей», – отметила член партии «Единая Россия» Дарья Давыдова.

Такое мероприятие является традиционным.

«Оно отступает от официальной даты Дня памяти жертв политических репрессий – 30 октября. Это связано с тем, что Сергий Лебедев, священник Петропавловской церкви в Малаховке, был расстрелян 22 марта. С 1934 года, после возвращения из ссылки, он стал служить в Петропавловской церкви поселка Малаховка», – подчеркнула Давыдова.