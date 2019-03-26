РИАМО - 26 мар. Столичная полиция проводит проверку по заявлению бывшего учредителя фирмы, который подозревает своего коллегу в трате корпоративных денег на личные нужды, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 25 марта в ОМВД по району Якиманка города Москвы поступило заявление от мужчины 1991 года рождения. Он рассказал, что с 2015 по 2018 год состоял в должности генерального директора, а также учредителя фирмы совместно с другим мужчиной. В указанный период заявитель перевел на счет фирмы 5 миллионов рублей на развитие бизнеса.

«В начале 2018 года заявитель принял решение о выходе из состава учредителей, в связи с чем запросил бухгалтерскую документацию. Из документов стало ясно, что соучредитель распоряжался денежными средствами, находящимися на счету фирмы, по собственному усмотрению, тратя их на личные нужды. Заявитель просит оказать содействие в восстановлении нарушенных прав», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному обращению правоохранительные органы проводят проверку.