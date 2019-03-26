РИАМО - 26 мар. В селе Островцы Раменского района планируют создать рекреационную зону для семей, детей, пожилых людей и инвалидов, она будет расположена на берегу Москвы-реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии подготовили проект договора водопользования со «Всероссийским обществом спасания на водах» (ВОСВОД). Проект предполагает выделение обществу части акватории Москвы-реки для организованного отдыха детей, ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, а также для семейного отдыха.

«Участок акватории находится в селе Островцы Раменского района, площадь его составляет 0,1 квадратный километр. Планируется, что посещать рекреационную зону будет до 8 тысяч человек в сезон. Береговая полоса на участке выделяемой акватории песчаная», – говорится в сообщении.

Согласно договору, в рекреационной зоне будут оборудованы спасательная станция, медицинский пункт, причал на понтонах, в акватории сформируют оградительные зоны и разместят буи.

Запроектированы детские игровые площадки и спортивные площадки, малые архитектурные формы, бассейн. Пляжи будут оборудованы теневыми навесами, зонтами, креслами, лежаками и павильонами для переодевания и хранения одежды. Для людей с ограниченными возможностями оборудуют парапеты с перилами.

«Водопользователи несут ответственность за состояние выделенного участка акватории и береговой зоны. Они обязаны контролировать качество воды, а также соблюдение специального режима в прибрежной зоне», – напоминается в материале.

Ранее заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин анонсировал разработку программы развития зон отдыха в подмосковных лесах, в том числе на особо охраняемых природных территориях, которые имеют значительный рекреационный потенциал.