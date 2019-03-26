РИАМО - 26 мар. Бывшую заведующую терапевтическим отделением филиала №5 1586-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ Марию Бирюченко признали виновной в смерти пациента вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управление СК РФ.

В июле 2017 года в филиале госпиталя проходил стационарное лечение военнослужащий войсковой части 32516, который в ходе лечения впал в кому. После этого его перевели в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, где 1 августа того же года он умер.

«В филиале госпиталя лечащим врачом данного военнослужащего являлась Бирюченко. Выявив у пациента признаки пневмонии и ОРВИ, она не внесла сведения о них в историю болезни, не назначила адекватное лечение и не организовала проведение обязательной в таких случаях обзорной рентгенографии органов грудной клетки», – отмечается в сообщении.

В ходе предварительного следствия и на суде врач не признала своей вины в случившемся и предпринимала попытки скрыть допущенные дефекты, в том числе путем внесения ложных сведений в историю болезни военнослужащего.

Результаты проведенных в рамках уголовного дела следственных действий и экспертиз подтвердили наличие причинно-следственной связи между действиями врача и наступившими последствиями, поясняется в материале.

«Решением Долгопрудненского городского суда Московской области Бирюченко назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года», – резюмируется в сообщении.