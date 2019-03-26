РИАМО - 26 мар. Специалисты Россельхознадзора в Подмосковье выявили в срезах цветов лизиантуса из Израиля карантинный для РФ объект – табачную белокрылку, растения уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика» (Солнечногорск – ред.) при досмотре срезов цветов лизиантуса происхождением Израиль, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.