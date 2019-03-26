РИАМО - 26 мар. В Москве неизвестные подделали подписи в договоре займа и обманули микрофинансовую организацию почти на 650 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 25 марта в ОМВД России по Таганскому району Москвы поступило заявление от сотрудника отдела финансовой безопасности одной из микрофинансовых организаций. Он рассказал, что в 2017 году компания заключила с мужчиной 1994 года рождения договор займа на сумму 650 тысяч рублей. В качестве обеспечения обязательств по займу был заключен договор залога автомобиля Land Rover Range Rover.

«В ходе судебных разбирательств по иску микрофинансовой компании к заемщику был установлен факт подложной подписи в договоре микрозайма, а также факт подложной подписи в договоре залога, в связи с чем действиями неустановленных лиц компании был причинен материальный ущерб на сумму 642175 рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению полиция проводит проверку.